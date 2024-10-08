Конференцию в честь 120-летия противотуберкулезной службы провели в Подмосковье

В Подмосковье состоялась юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 120-летию противотуберкулезной службы региона, под названием «От истоков создания до наших дней и взгляд в будущее противотуберкулезной службы Московской области», мероприятие провели на базе конгресс-центр отеля «Рэдиссон-Славянская». Об этом сообщили организаторы.

«Научную часть конференции разделили с нами более 800 человек, половина из которых присутствовала очно. Так же приехали очные участники из 21 субъекта Российской Федерации, а онлайн к конференции подключились зрители более чем из 43 регионов», — поделился главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

В рамках конференции состоялось вручение наград Российской Федерации — Благодарность Минздрава России получили 14 человек, а также наград губернатора Московской области и Министерства здравоохранения Московской области. Один специалист получил «Орден Пирогова», еще 16 — Благодарность губернатора региона, четыре — награду «Заслуженный работник МЗ МО». Ряду сотрудников также вручили сертификаты «Качества и безопасности медицинской деятельности», награды областного Минздрава, Почетную грамоту Московской областной Думы.

Отметим, что за последние 10 лет в регионе удалось снизить показатель заболеваемости туберкулезом на 58,7%, смертности от туберкулеза — на 76,3%, распространенность — на 82,4%. Этому способствует работа Московского областного клинического противотуберкулезного, где трудятся 11 докторов медицинских наук, 26 кандидатов медицинских наук и один кандидат биологических наук (генетик).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.