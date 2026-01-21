Конфеты и торты станет сложнее купить: с «толстыми» россиянами начнут бороться ярлыками

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с законодательной инициативой о введении специальной маркировки для отдельных продуктов питания. Соответствующее обращение направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает РИА Новости.

Парламентарий предложил размещать на лицевой стороне упаковки продуктов с повышенным содержанием критически значимых веществ предупредительную надпись. К таким веществам отнесены добавленные сахара, насыщенные жиры и соль. В качестве примера в документе приведена возможная формулировка: «Рекомендуется употреблять не более [X] граммов в день».

Конкретные формулировки, перечень категорий продукции и пороговые значения содержания веществ должны быть определены на основе научных норм здорового питания. По мнению автора инициативы, эта мера в доступной форме проинформирует потребителей о необходимости умеренного потребления, что станет инструментом профилактики заболеваний и будет способствовать достижению национальных целей в сфере демографии.

