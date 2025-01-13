Конфеты в виде сердечек с наркотиками продавали в Свердловской области

В Свердловской области полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в продаже конфет, содержащих наркотические вещества. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она рассказала, что операция по задержанию подозреваемых прошла в Талице. Именно там они организовали свой преступный бизнес.

Задержанные арендовали квартиру, в которой занимались выращиванием грибов, содержащих наркотики. Грибы подвергались обработке — их измельчали и обливали шоколадом, формируя привлекательные конфеты, которые продавались под видом сладких угощений. Конфеты расфасовывались в подарочные упаковки и предлагались покупателям по цене около тысячи рублей за штуку.

По предварительным данным, злоумышленники зарабатывали до 600 тыс. руб. в месяц, реализуя свою продукцию.

Волк отметила, что раскрытие данной преступной схемы стало возможным благодаря работе тюменских правоохранителей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям 228.1 и 231 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

Это происшествие не единственное в регионе. Ранее сообщалось о шести строителях, которые попали в больницу после отравления пирогом, содержащего марихуану.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли почти килограмм наркотиков в машине двоих москвичей в Дмитрове.