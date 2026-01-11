Конфликт из-за квартиры грозит Долиной уголовным делом: все из-за саботажа решения суда

Судебная эпопея вокруг элитной квартиры в Хамовниках между певицей Ларисой Долиной и бизнесвумен Полиной Лурье перешла в новую фазу, где на первый план выходят правовые последствия уклонения от исполнения решения суда. После того как Долина не явилась на назначенную встречу 9 января для подписания акта приема-передачи, сославшись на отъезд, а ее доверенное лицо не имело необходимых полномочий, ситуация зашла в правовой тупик. Несмотря на вступившее в силу решение суда о выселении, Лурье до сих пор не может юридически завершить сделку и въехать в принадлежащее ей жилье.

С точки зрения практического права, такая задержка создает для ответчика, Ларисы Долиной, конкретные риски. Как пояснил Woman.ru адвокат Сергей Жорин, если в результате неисполнения судебного акта Полина Лурье понесет убытки, например, связанные с арендой другого жилья или хранением вещей, она получит право взыскать их с певицы в отдельном исковом производстве.

Более серьезным развитием событий, по оценке юриста, может стать возбуждение исполнительного производства. В этом случае судебные приставы получат законные основания применить к Долиной меры принудительного характера: от временного ограничения на выезд за границу и права управления транспортным средством до наложения ареста на имущество или счета. В случае доказанного умысла в уклонении не исключена и уголовная ответственность по соответствующей статье.

Репутационные издержки уже трансформируются в финансовые: по данным продюсерского сообщества, гонорары певицы на концертном рынке заметно снизились, а крупный юбилейный концерт пришлось отменить из-за низкого спроса. Впрочем, отмену мероприятия опровергали представители артистки.

Ранее сообщалось, что охрана квартиры Долиной отрезала доступ во двор.