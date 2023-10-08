«Конфликт на три года»: экстрасенс раскрыла, как будет развиваться ситуация в Израиле

В мире в последние дни творится что-то ужасное: то Израиль обстреливают ракетами, то масштабное землетрясение в Афганистане. Обстрелы перешли на Ливан. Невольно возникает вопрос, с чем это связано: может, не просто совпадения? Экстрасенс Инна Мишина уверена, что черная полоса растянется надолго.

По словам Инны Мишиной, она предвидела обострение израильско-палестинских отношений две недели назад. Конфликт из-за территорий, по ее словам, будет лишь усугубляться.

«Вовлекутся еще другие страны. Стоит ждать серьезного конфликта, который будет сложно остановить», — отметила ясновидящая в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наша собеседница подчеркнула, что Израиль нуждается в помощи извне.

«Столкновения в секторе Газа будут длиться от двух до трех лет. Вмешаются другие страны. Будет помощь как и Израилю, так и Палестине. Но если сейчас сторонние государства не вмешаются, Израиль будет обречен на погибель», — сказала Инна Мишина.

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