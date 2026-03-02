Конфликт в ААЦ: священники отказались подчиниться суду, восстановившему лишенных сана иереев

В Армении разгорелся конфликт между судебной властью и Армянской апостольской церковью (ААЦ). Как пишет «Царьград», священнослужители Арагацотнской епархии ААЦ открыто отказались исполнять решение суда, который предписал восстановить в должностях двух иереев, ранее лишенных сана. Речь идет о Степане Асатряне и Арамаисе Тахмазяне.

В официальном заявлении представители епархии подчеркнули: светские власти не имеют права принуждать священнослужителей к действиям, противоречащим их религиозным обетам, церковным канонам и совести. По мнению клириков, решение суда невозможно исполнить, поскольку оно идет вразрез с внутренними установлениями Церкви.

Священники ссылаются на законодательство Армении и Конвенцию о защите прав человека, которые гарантируют религиозным институтам автономию и запрещают государству вмешиваться в их внутреннюю жизнь.

Однако суд принял обеспечительные меры и обязал Первопрестольный Святой Эчмиадзин до окончательного разбирательства вернуть иереев на прежние места служения. Асатрян должен служить в монастыре Сурб Ованаванк, а Тахмазян — в Талинском регионе. Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация и последуют ли правовые последствия для неподчинившихся священников.

