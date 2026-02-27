Здесь крестили патриарха: во Владикавказе открыли церковь, построенную другом Коста Хетагурова

В Северной Осетии произошло событие, которого православные верующие ждали почти век. В день памяти святой равноапостольной Нины, 27 января, в отреставрированном храме ее имени во Владикавказе впервые после долгих лет запустения прошла торжественная литургия. Около 500 человек собрались под сводами церкви, где до недавнего времени вместо молитв звучали лишь шаги учеников и эхо школьных мероприятий.

От училища до актового зала

История этого удивительного храма началась в конце XIX века. Его построили в 1898 году на пожертвования грузинской общины Владикавказа при грузинском училище, которое открылось десятью годами ранее. Инициатором создания этого духовно-образовательного комплекса выступил известный просветитель Михаил Кипиани, близкий друг основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. Оба они внесли свой вклад в строительство храма, и сегодня благодарные потомки установили на его стене мемориальную доску в их честь.

Церковь была домовой лишь формально — вход в нее сделали прямо с улицы, так что посетить службу мог любой верующий, независимо от национальности. Здесь проводили литургии на русском и грузинском языках, устраивали детские праздники, а хоры пели вместе.

В советское время храм разделил судьбу многих религиозных сооружений. В августе 1928 года городские власти постановили изъять здание у общины. Окончательно церковь закрыли в середине 1930-х годов, а помещение передали сначала под библиотеку, а затем переоборудовали в актовый зал грузинской школы № 19. Святое место на долгие десятилетия превратилось в место проведения линеек и собраний.

Символично, что одним из последних крещенных в этом храме перед самым его закрытием стал будущий Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Обряд провели в 1933 году во Владикавказе, где родился и вырос будущий предстоятель Грузинской православной церкви.

Возвращение

Здание вернули Владикавказской епархии в 2011 году. На тот момент оно находилось в аварийном состоянии — обрушилась крыша, стены дали трещины, фундамент оседал. Однако уже в марте того же года здесь провели первую праздничную службу, а с 2013 года богослужения стали регулярными, хотя и проходили в условиях, далеких от комфортных — из-за холода священникам приходилось ставить обогреватели и даже разбивать палатку прямо в храме.

Настоящая реставрация началась в 2022 году, когда настоятелем назначили протоиерея Георгия Хворостьянова. Ему пришлось на время сменить рясу на строительную спецовку и взять на себя роль прораба. Вместе с друзьями и простыми верующими на пожертвования прихожан он буквально по кирпичику восстанавливал исторический облик здания. Строители укрепили старый бутовый фундамент и залили новый, связали стены армированным поясом, полностью заменили инженерные коммуникации — от проводки до отопления, постелили новую кровлю.

Впереди — роспись

К началу 2026 года основные работы завершились. В престольный праздник протоиерей Георгий наконец смог надеть праздничное облачение и провести литургию в теплом, светлом храме, наполненном людьми.

В ближайшее время планируется расписать своды и стены, а также привести в порядок фасад. После полного завершения реставрации богослужения здесь будут проводить регулярно.

Сегодня возрожденный храм святой равноапостольной Нины снова объединяет людей разных национальностей, как и более ста лет назад. Сам настоятель видит в этом его главную миссию. По его словам, храм должен стать связующим мостом духовной дружбы и примером того, что люди разных национальностей могут жить в мире и любви.

Ранее сообщалось, что в Ялте храм Николая Чудотворца пошел трещинами из-за строительства элитного ЖК.