«Конфликты и путаница»: астролог рассказала, что принесет землянам ретроградный Меркурий в октябре

Наступивший октябрь уже заставил астрологов потревожиться, ведь на сцену снова вышел ретроградный Меркурий. Полнолуние и солнечное затмение принесут конфликты, задержки и путаницу в делах.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», чем запомнится второй месяц осени.

«С начала октября Меркурий, планета общения и коммуникаций, входит в ретроградное движение. Этот период продлится с 4 по 26 октября и вызовет заминки в коммуникации, ошибки в текстах и путаницу в планах», — заявила Мишина.

Она посоветовала быть очень внимательными в общении и не лениться проверять важные документы несколько раз.

«20 октября наступит полнолуние в знаке Овна. Энергия и страсть будут в избытке, однако есть вероятность перегореть. Риск и необдуманные поступки не пойдут на пользу», — подчеркнула ясновидящая.

А 11 октября в игру вступит квадрат Плутона и Эриды. На поверхность всплывут глубокие эмоции и тайные вопросы. Также может появиться напряжение в отношениях, добавила Мишина.

«Венера окажется в Весах с 7 октября по 5 ноября. Это время, когда отношения могут стать гармоничными и дружелюбными. Воспользуйтесь этой энергией для укрепления своих связей», — посоветовала астролог.

А солнечное затмение, заключила Мишина, ожидается 25 октября. Оно произойдет в Скорпионе и может подарить людям интенсивные инсайты и изменения. Нужно быть готовым к тому, что некоторые тайны могут быть раскрыты.

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