«Отдай ближнему»: ясновидящая Мишина рассказала, как не потерять выигрыш в лотерею

Большинство людей на планете мечтают разбогатеть. Процесс «ускоряют» лотереи и целая армия инфоцыган, продающих якобы эффективные методы скорого и легкого обогащения. Однако никто не рассказывает, что нужно делать, чтобы богатство не потерять или не расплатиться за него здоровьем.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему с богатством следует обращаться очень осторожно.

«Если деньги приходят легким путем, независимо от того, лотерея это, на вас свалилось наследство или кто-то подарил крупную сумму — обязательно нужно поделиться с нуждающимися и нищими. Отдать нужно десятую часть — так называемую в христианстве десятину», — заявила Мишина.

Но это вовсе не значит, что нужно снять с себя последние трусы, но перечислить какую-то сумму в благотворительный фонд, добавила ясновидящая.



Кроме того, чтобы деньги не ушли так же резко, как и пришли, нужно обязательно поблагодарить высшие силы. А если богатство все еще задерживается в пути, то стоит его поторопить.

«Главный способ притянуть богатство — это позитивное мышление. Человек должен быть убежден в собственной ценности. Поверьте, что вы заслуживаете благополучия, и ваше подсознание начнет принимать положительные изменения. Следите за своими мыслями», — подчеркнула Мишина.

Как только в голову вползают предательские мысли о собственной бедности, их надо немедленно гнать, заключила ясновидящая.



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