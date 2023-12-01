«Конфликты могут вспыхивать на ровном месте»: ясновидящая предостерегла россиян в День святых Платона и Романа

Православная церковь в первый день зимы, 1 декабря, вспоминает святых мучеников Платона и Романа, погибших за свою веру в Христа. В народе их называют Зимоуказателями, и неслучайно, ведь именно с этого дня зима по-настоящему вступает в свои права.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что в эту дату делать категорически запрещено.

«В этот день нужно обязательно найти время для молитвы и покаяния. Верующие просят святых о помощи в делах, о здоровье и исцелении, а также о том, чтобы благополучно пережить долгую русскую зиму», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Продолжается Рождественский пост, отметила ясновидящая, поэтому никакие излишества не допускаются.

«Старайтесь избегать суеты и негативных эмоций. Этот день — время для внутреннего покоя и размышлений. 1 декабря, к сожалению, не лучший день для работы в команде, потому что конфликты могут вспыхивать на ровном месте. Однако постарайтесь держать эмоции в узде, иначе ссора с коллегами и начальством может привести к неприятным последствиям», — пояснила Мишина.

Ясновидящая добавила, что в первый день зимы хозяйки запрещали гостям мыть посуду, так как считалось, что вода «смоет» финансовое благополучие семьи.

«Если ваш ребенок уже вырос, а вы запланировали генеральную уборку, то ни в коем случае не выбрасывайте детские игрушки в этот день, так как, по народным поверьям, можно вместе с игрушками выбросить и удачу ребенка. Нельзя также и жаловаться на судьбу, иначе есть риск умножить многократно количество проблем», — заключила собеседница издания.

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