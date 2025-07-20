Конгресс США требует вызвать жену Байдена для дачи показаний

Республиканский конгрессмен Байрон Дональдс выступил с требованием вызвать в Конгресс США для дачи показаний жену экс-президента Джо Байдена — Джилл Байден, а также бывшего вице-президента Камалу Харрис. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News, пишет РИА Новости .

Запрос связан с расследованием, касающимся когнитивного состояния бывшего главы Белого дома. Дональдс утверждает, что все указы о помилованиях, подписанные во время президентства Байдена с помощью автоподписи, являются незаконными.

Ранее стало известно, что в ходе расследования были установлены личности четырех сотрудников Белого дома, которые использовали автоподпись от имени президента Байдена. Об этом сообщил председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер.

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