Конгресс США требует вызвать жену Байдена для дачи показаний
РИА Новости: Дональдс настаивает на допросе супруги экс-президента США
Республиканский конгрессмен Байрон Дональдс выступил с требованием вызвать в Конгресс США для дачи показаний жену экс-президента Джо Байдена — Джилл Байден, а также бывшего вице-президента Камалу Харрис. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News, пишет РИА Новости.
Запрос связан с расследованием, касающимся когнитивного состояния бывшего главы Белого дома. Дональдс утверждает, что все указы о помилованиях, подписанные во время президентства Байдена с помощью автоподписи, являются незаконными.
Ранее стало известно, что в ходе расследования были установлены личности четырех сотрудников Белого дома, которые использовали автоподпись от имени президента Байдена. Об этом сообщил председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер.
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