Конгрессмены решили исключить из проекта оборонного бюджета США $300 млн для Украины

Как информирует ТАСС, решение было принято с минимальным перевесом. Так, инициативу поддержали 217 законодателей, 211 членов палаты представителей проголосовали против.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подготовила поправку, в которой содержится полный отказ от финансирования Киева за счет оборонного бюджета США на 2024 год.

Однако, в ходе голосования палата представителей конгресса высказалась подавляющим большинством против исключения помощи для Украины из бюджета Госдепа.

Поправка была отклонена 342 членами нижней палаты, за высказались 90 конгрессменов.