Не спасла даже Пугачева: Вайкуле восхитилась русским языком, потерпев фиаско со сбором средств для ВСУ

Однако это мероприятие было одним из центров притяжения российских зрителей, а потому его уход нанес серьезный удар по туристической отрасли города.

В Юрмалу на «Рандеву»

На помощь властям решила прийти певица Лайма Вайкуле. Еще в начале лета она заявила, что намерена запустить собственный фестиваль «Рандеву». Все вырученные средства звезда планировала перечислить на нужды ВСУ, рассказал музыкант и продюсер Игорь Сандлер в беседе с МК.RU. Эта идея потерпела фиаско.

Фото: [ Нина Зотина/© РИА Новости ]

Неоднозначные высказывания Вайкуле о российской спецоперации и стране в целом заставили здешних друзей латвийской певицы исключить ее из круга своего общения, чтобы не нанести серьезный удар по своей репутации. Это отразилось на продаже билетов на фестиваль.

Отечественные селебрити, которые получили приглашения на «Рандеву», отказались его посещать. Из присутствующих были лишь Андрей Макаревич*, а также Алла Пугачева, которая сразу же после начала СВО покинула Россию и поддерживала своего супруга Максима Галкина*, который допускал неприятные высказывания о российской политике на Украине.

«Переобулась»

Как заметили внимательные пользователи Сети, после провала организации собственного фестиваля Вайкуле несколько смягчила риторику в отношении России. В одном из недавних интервью исполнительница хита «Вернисаж» заявила, что не отказывается от русского языка, потому что «он ничего плохого не делает», указывает «Глас.ру».

Фото: [ Александр Гальперин/© РИА Новости ]

Почитатели таланта певицы предположили, что она наконец поняла, что столь яростная демонстрация политических взглядов негативно влияет на реализацию ее творческих и финансовых планов, а потому решила, говоря простым языком, попросту «переобуться».

Ранее мы сообщали о том, что Вайкуле может получить штраф и условный срок за фестиваль иноагентов.

*признаны в РФ иноагентами