Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший по профессии в сфере СМИ» проходит в Подмосковье

В Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области сообщили, что до конца текущего месяца можно принять участие в конкурсе «Лучший по профессии в сфере средств массовой информации».

Отмечается, что заявку, а также прилагаемые к ней документы и материалы направляются соискателем, заявителем или доверенным лицом (при наличии доверенности) на электронную почту misc_smimo@mosreg.ru.

При этом награды за данный конкурс будут присуждены в трех позициях:

— за создание в средствах массовой информации (далее — СМИ) и социальных сетях нового образа Московской области как территории успешного социально экономического развития;

— за популяризацию в СМИ и социальных сетях исторического и культурного наследия Подмосковья;

— за сохранение и формирование патриотических ценностей в обществе.

Ожидается, что по итогам Конкурса конкурсной комиссией будет присуждено пятнадцать денежных премий в равных долях каждому из победителей. Победителей определят до середины декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.