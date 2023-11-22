Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший по профессии в сфере СМИ» проходит в Подмосковье
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В Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области сообщили, что до конца текущего месяца можно принять участие в конкурсе «Лучший по профессии в сфере средств массовой информации».
Отмечается, что заявку, а также прилагаемые к ней документы и материалы направляются соискателем, заявителем или доверенным лицом (при наличии доверенности) на электронную почту misc_smimo@mosreg.ru.
При этом награды за данный конкурс будут присуждены в трех позициях:
— за создание в средствах массовой информации (далее — СМИ) и социальных сетях нового образа Московской области как территории успешного социально экономического развития;
— за популяризацию в СМИ и социальных сетях исторического и культурного наследия Подмосковья;
— за сохранение и формирование патриотических ценностей в обществе.
Ожидается, что по итогам Конкурса конкурсной комиссией будет присуждено пятнадцать денежных премий в равных долях каждому из победителей. Победителей определят до середины декабря.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.