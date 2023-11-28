Конкурс профессионального мастерства для диспетчеров скорой помощи запустили в Подмосковье

Московская областная станция скорой медицинской помощи запустила конкурс профессионального мастерства для диспетчеров. Так поучаствовать могут фельдшеры по приему вызовов и медицинские сестры/медицинские братья по приему вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

На сегодняшний день на областной станции скорой помощи работает почти шестьсот диспетчеров. От их труда, опыта и профессионализма зависит назначение вызовов, госпитализация пациентов. Итоги конкурса будут подведены в декабре, победители и призеры получат денежную премию, размер которой будет зависеть от призового места.

При этом принять участие могут диспетчеры, работающие по специальности не менее одного года и не имеющие дисциплинарных взысканий. Конкурс состоит из онлайн-тестирования на проверку теоретических знаний, а также практического задания с ситуационными задачами и демонстрации практических умений.

Напоминаем, что в настоящий момент в регионе также проводятся конкурсные процедуры для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев в составе выездных бригад.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обратил внимание профильных ведомств на необходимость обеспечения жителей региона жизненно важными препаратами.