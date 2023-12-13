Конкурс профессионального мастерства медработников скорой помощи завершился в Подмосковье

Итоги конкурса профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медицинских сестер и медицинских братьев подвели на Московской областной станции скорой медицинской помощи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Отмечается, что по итогам конкурса определили победителей и призеров в каждой номинации — в общей сложности девяти человек. Все они получат денежную премию. В результате лучшим врачом стал Станислав Вахрушев — врач Сергиево-Посадской подстанции, лучшим фельдшером — Кристина Сахарова — фельдшер Жуковской подстанции, лучшим медбратом — Вячеслав Сахаров — медицинский брат Красногорской подстанции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что все женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года.