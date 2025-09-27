Конкурс «Служба спасения глазами детей» собрал более 2,5 тыс. участников в Подольске

В культурно-просветительном центре «Дубровицы» в Подольске прошла церемония награждения участников конкурса детского творчества «Служба спасения глазами детей», который посвящен работе спасателей Подмосковья.

Это уже шестой по счету областной конкурс, организованный Главным управлением гражданской защиты Московской области совместно с Центром вызова экстренных оперативных служб по номеру «112». На конкурс поступило более 3500 художественных работ от 2500 юных творцов, отражающих работу различных служб экстренного реагирования, включая полицию, медиков, пожарных и газовиков.

Церемония награждения была украшена яркой концертной программой, включающей световое шоу и BMX Bro show, руководимое Евгением Залесским, которое впечатлило зрителей своей зрелищностью и динамичными трюками. Коллектив «TODES Подольск» также порадовал гостей своими выступлениями.

Начальник ГКУ Московской области Центр вызова экстренных оперативных служб Алексей Вагутович подчеркнул важность детского творчества для службы спасения, отметив, что оно помогает повышать эффективность работы служб. Он добавил, что такие конкурсы укрепляют культуру безопасности среди молодого поколения. Заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Борис Молчанов также отметил значимость подобных инициатив и выразил благодарность родителям и педагогам, поддерживающим стремление детей изучать основы безопасности и делиться этими знаниями с окружающими.

Ранее сообщалось, что в Подольске начали включать отопление в социальных учреждениях. Первыми на очереди детские сады. После этого наступит очередь многоквартирных домов, в них тепло начнут подавать 29 сентября.