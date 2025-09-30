Конкурс водительского мастерства традиционно прошел в Луховицах

Автодром автошколы «Гарант», расположенный в Луховицах, стал центром притяжения автолюбителей со всего округа. На территории автодрома состоялся ежегодный конкурс водительского мастерства.

В рамках мероприятия, которое прошло при поддержке местного отделения партии «Единая Россия», участники показали навыки в фигурном вождении. Они преодолевали различные препятствия и сложные элементы траектории. Профессиональные инструкторы провели мастер-классы. Специалисты поделились бесценным опытом по улучшению водительского мастерства. Конкурс завершился розыгрышем ценных призов и подарков. Во время мероприятия установилась дружественная и радостная атмосфера.



Конкурс стал площадкой для встречи водителей, которые могли поделиться опытом и обсудить важные темы. Кроме того, луховичане продемонстрировали навыки вождения. Участники положительно оценили мероприятия. Они отметили хорошую организацию конкурса, который подарил им радостные эмоции и адреналин. Местные автолюбители признались, что с нетерпением будут ждать следующего года. Конкурс традиционно проходит раз в год.



Ранее сообщалось, что в округе Луховицы общественные деятели обратились к водителям с призывом неукоснительно следовать требованиям ПДД.