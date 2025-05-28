Конор Макгрегор решил купить OnlyFans: в Сети призывают бойца закрыть платформу

СМИ сообщили, что ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор проявляет интерес к приобретению OnlyFans. Оценочная стоимость платформы составляет около $8 млрд.

Существуют сомнения, сможет ли бывший чемпион UFC единолично профинансировать покупку сайта с откровенным контентом, однако, вероятно, он может стать крупным инвестором.

Тем не менее, пользователи социальной сети X выражают надежду на вмешательство МакГрегора и призывают его к цензуре контента OnlyFans. В свою очередь, они обещают признать его национальным героем.

Ранее сообщалось, что владелец OnlyFans решил продать сервис группе инвесторов из Лос-Анджелеса.