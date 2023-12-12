Консервацию спецтехники провели на лесопожарных станциях Подмосковья

В связи с окончанием пожароопасного сезона 2023 года лесопожарные службы ГАУ МО «Центрлесхоз» провели консервацию специализированной техники. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

«В регионе тщательно проверили более 120 единиц техники, в том числе пожарные автоцистерны и оборудование для подачи воды. Техника до весны поставлена на консервацию», — рассказал зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

По его словам, данные мероприятия проводятся в регионе для того, чтобы подготовить технику к пожароопасному сезону следующего года. Помимо этого, свыше 400 единиц техники оставили на боевом посту, с их помощью будут выполнять работу по подготовке снегохранилищ и других лесохозяйственных мероприятий.

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