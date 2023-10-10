Консьерж, кондуктор, библиотекарь: выяснилось, каких профессий в будущем не станет

В мире существует перечень сфер деятельности, которые будут актуальны всегда, но некоторые профессии ввиду технологического развития в скором времени канут в Лету.

Как рассказала экономист, доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Захарова, существует так называемый «шестиугольник» сфер, который был, есть и будет полем деятельности различных специалистов.

«Это безопасность жизнедеятельности во всех формах и проявлениях, ресурсы и все, что связано с добычей и переработкой, питание и потребление, здоровье и профилактика заболеваний, финансовая сфера и среда обитания. Ничего нового за века не было придумано. Научно-технический прогресс только накладывается на данные сферы деятельности и совершенствует их развитие», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В каждом из указанных направлений деятельности, добавила Захарова, современные технологии заменяют труд человека.

«Добыча и переработка ресурсов возлагается на технику, управлять которой может меньше людей, чем работало вручную. Производство продуктов питания, приготовление пищи, продажа все чаще выполняются без участия человека. Вендинговые аппараты с игрушками, шоколадками, бутербродами, жвачками, готовящие кофе уже давно и прочно вошли в нашу жизнь, заменив человека. Сюда же — телемедицина, онлайн-банкинг, сокращение телефонных операторов из-за голосовых помощников», — добавила собеседница.

Таких примеров, по ее словам, в нашей жизни очень много.

«Совсем скоро историей станут кондукторы в транспорте, библиотекари, почтальоны, кассиры, ткачи, гончары, вахтеры, консьержи, столы справок и многое другое», — отметила Захарова.

Ранее выяснилось, какие профессии скоро станут дефицитными.