В кругах конспирологов по всему миру активно обсуждают недавнее событие, связанное с самолетом С-37В Военно-воздушных сил США, который совершил перелет с авиабазы Эндрюс в столицу России. Об этом пишут как российские, так и западные паблики в соцсетях.

Выяснилось, что самолет, прибывший в Россию, имеет необычный регистрационный номер — 09 0525. Некоторые считают, что это дата — 9 мая 2025 года. Они видят в этом некий знак, поскольку рейс, предположительно, должен доставить российскую делегацию на Мюнхенскую конференцию, где встретятся представители США, Украины и России.

Особенно усердствуют в этом вопросе украинские эксперты, которые не сходят с диванов. Они убеждены, что номер мог быть любым, но именно таким Дональд Трамп посылает ободряющие сигналы своему российскому коллеге Владимиру Путину. Эти эксперты считают, что именно в этот день может быть объявлено о прекращении огня и полной капитуляции киевских военных.

Ранее сообщалось, что пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в аэропорту Внуково российской столицы поздно вечером в четверг, 13 февраля. На это обратил внимание сервис Flightradar24.