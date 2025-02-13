Самолет ВВС США заметили на посадке в московском Внуково

Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в аэропорту Внуково российской столицы поздно вечером в четверг, 13 февраля. Об этом передает сервис Flightradar24.

Судя по данным сервиса, борт ВВС США приземлился в аэропорту Внуково около получаса назад.

«Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в Москве», — говорится в сообщении сервиса.

Какой-либо информации от официальных источников, подтверждающих или опровергающих эту информацию, пока не поступало.

Ранее сообщалось, что самолет с Александром Винником приземлился в Москве.