Конституции РФ 30 лет: выяснилось, стоит ли менять основной закон страны

Как рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ, преподаватель истории государства и права России Артемий Рожнов, в последнее время в обществе задается вопрос, не устарела ли Конституция, принятая в 1993 году, и нуждается ли она в замене.

«Могу ответить, что, на мой взгляд, в этом нет необходимости. В нынешнем виде наша Конституция в целом успешно справляется со своим предназначением — служить юридическим фундаментом современного Российского государства. «Фактическая» Конституция, то есть отражающая то, что есть на самом деле, вполне успешно заменяет собой исходную Конституцию, формальную, существенные недостатки которой постепенно исправляются политико-правовой практикой», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, 30-летний опыт конституционного строительства наглядно свидетельствует о том, что национальные, исторически сложившиеся государственно-правовые традиции как отражение реальной жизни народа сильнее любых навязанных ему чуждых законов.

«Рано или поздно их либо полностью отвергнут, либо изменят, перестроят под себя. Сказанное, разумеется, не означает, что нынешний текст основного закона неприкосновенен. При необходимости законодатель может и дальше вносить в него точечные и даже крупные изменения, как он уже делал не раз, вычищая из Конституции неудачные или потенциально опасные нормы и делая ее положения более юридически совершенными и политически адекватными. Но ставить на повестку дня вопрос о принятии новой Конституции, я думаю, сейчас совсем неактуально», — уточнил Рожнов.

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