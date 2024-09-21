Родственник мужчины, угрожавшего вырвать учительнице язык, обвинил в ситуации педагога
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Родственник отца ученика, у которого возник конфликт с учительницей, прокомментировал ситуацию.
Он заявил, что слова мужчины о том, что он вырвет преподавателю язык, не являются серьезной угрозой, сообщает ИА Регнум.
Также он считает, что учительница сама виновата, так как запрещала троим детям разговаривать на родном языке.
Инцидент произошел 71-й школе Металлургического района Челябинска после того, как педагог сделала учащемуся замечание. Он запретила ему пользоваться телефоном и потребовала, чтобы он разговаривал с ней на русском языке.
После этого в класс ворвался родитель ученика и пригрозил преподавателю, что «сам вырвет ей язык».
После конфликта женщине понадобилась помощь врачей, у пациентки диагностировали инсульт.
Мужчину арестовали на 14 суток.
Ранее сообщалось о том, что родитель ученика в Челябинске получил 14 уток ареста из-за угрозы учителю.