Родственник мужчины, угрожавшего вырвать учительнице язык, обвинил в ситуации педагога

Он заявил, что слова мужчины о том, что он вырвет преподавателю язык, не являются серьезной угрозой, сообщает ИА Регнум.

Родственник отца ученика, у которого возник конфликт с учительницей, прокомментировал ситуацию.

Также он считает, что учительница сама виновата, так как запрещала троим детям разговаривать на родном языке.

Инцидент произошел 71-й школе Металлургического района Челябинска после того, как педагог сделала учащемуся замечание. Он запретила ему пользоваться телефоном и потребовала, чтобы он разговаривал с ней на русском языке.

После этого в класс ворвался родитель ученика и пригрозил преподавателю, что «сам вырвет ей язык».

После конфликта женщине понадобилась помощь врачей, у пациентки диагностировали инсульт.

Мужчину арестовали на 14 суток.

Ранее сообщалось о том, что родитель ученика в Челябинске получил 14 уток ареста из-за угрозы учителю.