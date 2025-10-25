Фото: [ Выставка «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха» в Москве/Медиасток.рф ]

Российская армия получила обновленные корректируемые авиабомбы (КАБ), сообщил конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев. Об этом информирует газета «Комсомольская правда» .

Западные СМИ называют это оружие «Царь-бомбой». Васильев же, напротив, считает КАБ-500С «символом технологического прорыва» в развитии российской военной авиатехники.

По мнению специалиста, в ходе боевых действий на территории специальной военной операции (СВО) эти авиабомбы демонстрируют значительную эффективность и потенциал при поражении целей на тактической глубине вражеской обороны.

«Это оружие открывает нам дорогу к победе», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что боеприпас оборудован системой, которая позволяет корректировать траекторию полета. Он также оснащен спутниковой навигацией, что обеспечивает возможность поражения целей на расстоянии до 200 километров. По оценкам других военных аналитиков, как пишет «КП», один такой удар со стороны российских вооруженных сил способен с легкостью ликвидировать укрепленный объект размером 100 на 100 метров.

