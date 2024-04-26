Консульство объяснило смерть россиянина в турецком отеле

В одном из отелей турецкого курорта Аланья нашли тело российского туриста. Оно находилось в беседке. В консульстве России «Газете.ру» подтвердили инцидент и раскрыли причину смерти мужчины.

Семья была уведомлена о смерти близкого человека в Аланье 23 апреля. В Генконсультве проверили информацию и подтвердили, что турист из России действительно умер в местном отеле. Однако никакого криминала в этой истории нет: мужчина, предварительно, скончался по естетвенным причинам. Это еще предстоит проверить спеуиалистам в рамках судебно-медицинской экспертизы.

«В настоящее время соответствующая похоронная компания занимается организационными вопросами по отправке тела в Российскую Федерацию. Со своей стороны Генконсульство готово оказать содействие родственникам умершего, в том числе в оформлении необходимых документов. Указанный вопрос остается на контроле Генконсульства России в Анталье», — добавили там.

Также стало известно, что скончавшемуся российскому туристу был 61 год. Не исключают, что у него могли быть проблемы со здоровьем.

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