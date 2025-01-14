Консульство РФ начало поиск родственников россиянки, чей ребенок умер в Мехико от голода
Дипломаты занялись поиском родных россиянки, у которой умер ребенок в Мехико
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Консульство РФ приступило к поискам родственников россиянки, чей ребенок скончался в больнице Мехико. Об этом ТАСС сообщил глава консульского отдела российского посольства в Мехико Яков Федоров.
В мексиканской столице ранее произошел трагический инцидент, связанный со смертью ребенка гражданки РФ Ольги Иделевич. По информации мексиканских СМИ, женщина вызвала скорую помощь своему сыну, который находился в критическом состоянии из-за недоедания.
«До сих пор официального уведомления со стороны мексиканских властей в отношении произошедшего инцидента не поступало. Мы направили соответствующий запрос и ожидаем ответа», — сказал Федоров.
Он отметил, что после трагедии мать мальчика исчезла. Погибший ребенок также являлся гражданином РФ. Российские дипломаты принимают меры, чтобы организовать репатриацию его останков на родину.
Ранее сообщалось, что в Москве младенец попал в больницу после обрезания на дому.