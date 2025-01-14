В Москве младенец попал в больницу после обрезания на дому
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В Москве семья решила сделать новорожденному ребенку обрезание. Для проведения процедуры родители пригласили домой специалиста.
Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.
После обрезания самочувствие ребенка ухудшилось, и родители вызвали скорую помощь.
Пострадавшего госпитализировали. Информация о его состоянии не уточняется.
Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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