Консультант из будущего: в подмосковном автосалоне протестировали робота-гуманоида

В автосалоне на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках состоялось уникальное событие для российского авторынка — первую неделю в роли консультанта отработал человекоподобный робот, выяснило издание REGIONS. Гуманоид по имени София консультировала клиентов китайского автомобильного бренда, демонстрируя принципиально новый подход к обслуживанию.

Робот-гуманоид выполнял стандартные функции продавца: приветствовал посетителей, рассказывал о технологических особенностях машин и модельном ряде. Ключевой инновацией стала способность Софии распознавать и самостоятельно открывать двери различных автомобилей в салоне — функция, ранее недоступная для роботов такого типа. Высокая мобильность обеспечивается сложной системой навигации, включающей 3D-сканеры объектов, камеру глубины и широкоугольную камеру.

«Порядка недели в нашем салоне работала София. Она могла рассказать клиентам про линейку бренда, ходила по шоу-руму. Покупатели позитивно реагировали на робота-гуманоида и с удовольствием с ней общались. Но, к сожалению, Софию из нашего шоу-рума уже увезли», — рассказали REGIONS представители автосалона в Химках.

После успешного тестового периода в Химках робота переместили в другой шоу-рум для продолжения испытаний. Китайский автопроизводитель, разработавший интеллектуальную платформу для гуманоида, намерен масштабировать проект.

По итогам тестирования аналогичные роботы-консультанты появятся в других российских автосалонах, представляющих бренд.

