Консультации для начинающих фермеров проводят в Центре фермерских компетенций Подмосковья

Начинающие фермеры Подмосковья могут получить консультации по финансовым, правовым и земельным вопросам от сотрудников областного Центра фермерских компетенций. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Начинающие фермеры могут обратиться по различным вопросам, касающихся федеральных и региональных мер господдержки, подбора земельного участка, а также разработке бизнес-проекта. Центр оказывает помощь и консультации как начинающим фермерам, так и крупных хозяйствам», — уточнил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве уточнили, что чаще всего фермеры обращаются в центр по вопросам мер господдержки, каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, способов получения земель сельхозназначения, а также порядка государственной регистрации и сертификации продукции. Обратиться за консультацией можно по телефону: +7 (498) 602-29-19.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.