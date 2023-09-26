Консультация об экспортных пошлинах с привязкой к курсу рубля пройдет для предпринимателей Подмосковья

Предприниматели Московской области могут принять участие в бесплатной онлайн-консультации «Что делать с новыми пошлинами, привязанными к валюте?», которая пройдет в понедельник на следующей неделе. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что участникам встречи расскажут о постановлении Правительства России от 21.09.2023 № 1538, которым с 1 октября в России вводятся экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров.

Организатором мероприятия выступил Российский экспортный центр (РЭЦ), в качестве спикера для предпринимателей выступит директор по совершенствованию регулирования экспортной деятельности РЭЦ Екатерина Барвалина. Участники узнают о применении постановления, о ставках вывозных таможенных пошлин, категориях товаров, на которые пошлины распространяются, сроках действия меры и не только. Зарегистрироваться можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.