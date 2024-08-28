Консулы заявили, что россиянам ничего не угрожает на Мальдивах

Представители интересов россиян в Мальдивской Республике заявили, что гражданам нечего опасаться, они находятся в безопасности. Об этом в среду, 28 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на российских послов.

Российские консулы опровергли слухи о госперевороте на Мальдивах. Сотрудники диппредставительства подчеркнули, что не получали обращения от россиян и считают, что на территории архипелага они находятся в безопасности.

Накануне сотрудники агентства ANI заявили, что в стране началась проверка по факту попытки совершения государственного переворота. Беспорядки на Мальдивах начались после того, как местный банк принял решение ограничить переводы за границу с дебетовых карт с локальной валютой.

Президент республики Мохамед Муиззу назвал случившиеся попыткой свергнуть власть и подчеркнул, что он не поддерживает решение банка.

Ранее сообщалось о том, что россияне столкнулись с атакой тропических рыб на Мальдивах.