Контакт-центры МФЦ Подмосковья приняли около 24 тысяч звонков за неделю

Около двадцати четырех тысяч звонков обработали контакт-центры МФЦ Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба областного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

В ведомстве напомнили, что дозвониться на горячую линию МФЦ в Московской области можно по номеру 122. Там можно узнать информацию о госуслугах в регионе, проверить статус готовности документов, а также получить сведения об адресах и режиме работы офисов многофункциональных центров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с начала текущего года жители региона обратились в МФЦ около семи миллионов раз.