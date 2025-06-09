Контактировавшему с ВСУ украинцу аннулировали вид на жительство в России

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Камчатскому краю официально предупредило гражданина Украины, проживающего на территории региона, о недопустимости шпионской деятельности. В связи с этим решением ему был аннулирован вид на жительство, о чем сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Согласно информации, полученной от ведомства, выяснилось, что мужчина поддерживал связь с военнослужащим украинской армии и намеревался собирать и передавать противнику информацию о военнослужащих Камчатского края, участвующих в СВО.

«УФСБ России по Камчатскому краю объявлено официальное предостережение жителю региона, гражданину Украины о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК России (шпионаж)», — говорится в сообщении.

Гражданину напомнили о том, что за шпионаж предусмотрена серьезная уголовная ответственность.

«Также ему аннулирован вид на жительство и отказано в получении гражданства Российской Федерации», — отмечает управление.

Ранее сообщалось, что агент СБУ собрал мощную бомбу для теракта на территории Крыма.