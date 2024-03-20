Контрабандист в Киргизии прорыл 130-метровый тоннель в Узбекистан

В селе Бек-Абад мужчина прокопал тоннель, который ведет через границу с Узбекистаном. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности Киргизии.

Мужчина из Киргизии создал на своем участке тоннель, по которому желающие могли пересекать границу с Узбекистаном. Подземный путь был длиной в 130 метров и мог уместить вширь несколько человек. Также полагают, что рукотворный коридор использовался для контрабанды разных товаров.

Что именно поставлял мужчина и были ли у него сообщники пока неизвестно. Хозяина дома задержали. Причастность других лиц устанавливается.

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