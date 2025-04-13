Россиянам рассказали, чем питаться в апреле
Врач Волкова перечислила продукты, которые нужно добавить в апрельский рацион
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В апрельский рацион следует добавить шпинат, руколлу и белокочанную капусту, так как эти продукты позволят компенсировать дефицит клетчатки и витаминов группы А, В и С, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
Очень полезно сейчас употреблять редис, морковь и черемшу, содержащую витамины С и РР. Улучшить пищеварение помогут редис и морковь, добавила эксперт.
Россияне, проживающие в регионах, где мало свежих овощей, могут покупать тепличные варианты, заключила собеседница издания.
Ранее эндокринолог Павлова напомнила о продуктах, повышающих уровень серотонина.