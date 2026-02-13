Контроль губернатора: готовность Орловского путепровода в Туле достигла почти 30 процентов

В Туле продолжается реконструкция Орловского путепровода, который соединяет проспект Ленина с улицей Рязанской, пишет «МК». На заседании штаба, которое прошло прямо на строительной площадке, стало известно, что готовность объекта составляет 28,8%.

Подрядчиком выступает ООО «Уваровская ПМК-22». Специалисты уже завершили работы на половине путепровода со стороны Калужского шоссе. Там полностью демонтировали старые конструкции, устроили буронабивные сваи и смонтировали балки пролетного строения. Также инженерные сети переустроили по временной схеме, чтобы не останавливать работы на других участках.

Сейчас на объекте трудятся 50 рабочих и 9 инженерно-технических специалистов. В их распоряжении — семь единиц спецтехники. Ведется подготовка ко второму этапу строительства, армируются подпорные стенки и перекладываются сети связи.

Особое внимание уделяют переустройству инженерных коммуникаций и организации дорожного движения. Власти понимают, что любые перекрытия создают неудобства для автомобилистов, поэтому стараются оптимизировать транспортные потоки, чтобы снизить социальное напряжение среди жителей.

Губернатор Дмитрий Миляев держит проект на личном контроле. Перед подрядчиком поставлена задача завершить все работы в установленный срок, чтобы минимизировать временные неудобства для туляков.

После окончания реконструкции пропускная способность путепровода вырастет — здесь появится по три полосы движения в каждую сторону. Это важный объект, ведь он связывает центр города с густонаселенными районами.

