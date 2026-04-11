Контроль на дорогах изменился с апреля 2026 года: что нужно знать всем водителям

С 1 апреля 2026 года в России вступили в силу изменения, касающиеся контроля за дорожным движением. Новых пунктов в Правилах дорожного движения не появилось, однако отдельные аспекты — фиксация нарушений и организация трафика — были скорректированы. Об этом сообщает Progorod59.ru .

В первую очередь, как сообщается, усилили работу камер автоматической фиксации. Теперь они распознают больше видов нарушений: выезд на выделенные полосы для общественного транспорта, движение по обочине, ошибки на перекрестках и неправильные перестроения. Новые штрафы не вводились, но контроль стал более плотным и повсеместным — без участия инспекторов на дороге.

Второе важное изменение коснулось парковки. В ряде регионов пересмотрели платные зоны и участки со знаком «Остановка запрещена». Где-то изменились тарифы, где-то расширили зоны ограничений. Водителям рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию, особенно в центральных районах крупных городов.

Кроме того, усилился контроль за скоростным режимом. Количество камер на дорогах увеличилось, а их настройки стали точнее учитывать разрешенную скорость на конкретных участках. Это означает, что даже незначительное превышение теперь чаще оборачивается штрафом.

Отдельный пункт — сезонные ограничения для грузового транспорта, которые начали действовать в некоторых регионах. Меры связаны с весенним ухудшением состояния дорог. Хотя ограничения в первую очередь касаются перевозчиков, изменения маршрутов грузовых машин могут повлиять и на обычных водителей легковых автомобилей.

