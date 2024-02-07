Концерт Елены Ваенги сорвался за несколько минут до начала

Певица Елена Ваенга не смогла порадовать своим голосом зрителей в Московской области. Как пишет издание «Утро.ру» , концерт сорвался незадолго до начала.

Отменять российских исполнителей стало модно. Однако некоторые находятся в опале из-за скандальной вечеринки, а часть осуждают за неоднозначную политическую позицию. Но к Ваенге не относится ни то, ни другое.

Как оказалось, концерт народной исполнительницы сорвался из-за технической неисправности. За десятки лет выступлений техника серьезно износилась.

«Мы попали в такую ситуацию в первый раз. В этом не виноват никто», — со сцены заявила расстроенная певица.

Ваенга стояла перед сотней жителей Иваново. Все что она смогла сделать — немного спеть в камерной обстановке и раздать желающим автографы. Она принесла извинения и уточнила, что концерт состоится с работающим оборудованием 30 мая. Деньги за выступление можно будет вернуть.

Ранее сообщалось, что Ваенга перенесла концерты из-за плохого самочувствия.