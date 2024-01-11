В России началась отмена концертов Елены Ваенги

46-летняя артистка подтвердила, что некоторые ее выступления были сорваны. Об этом сообщает издание «Утро.ру» .

Пока концерт Елены Ваенги отменили только в Санкт-Петербурге, но не исключено, что и остальные ждет та же участь. Все будет зависеть от здоровья артистки. Певица призналась, что ей очень стыдно перед поклонниками, но она пока не в состоянии держаться на сцене. Все дело в гриппе, который одолевает ее уже больше недели.

«Приношу извинения за неудобства и вообще. Так гриппом я не болела никогда... ужас». - написала в личном блоге певица.

Поклонникам можно не беспокоиться: выступление с 13 января перенесли на февраль. По словам Ваенги, она подхватила заразу еще в начале года и боролась с ней сколько могла. Однако грипп все равно взял верх и не дал ей перетруждать себя на гастролях по стране.

Звездные обозреватели напомнили, что это не первый раз, когда Елене Ваенге плохо. В декабре 2023 года она немало напугала фанатов, когда потеряла сознание во время спектакля. Что это было до сих пор неизвестно, но певица списала это на стресс и усталость.

Ранее сообщалось, что в России активизировались три инфекции.