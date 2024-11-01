Концерт группы «Мираж» в Смоленске экстренно прервали из-за пожара

Лидер российской группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал про инцидент на последнем концерте в Смоленске. По его словам, мероприятие экстренно свернули из-за ЧП, пишет «Газета.ру» .

Концерт собрал много людей во Дворце спорта в Смоленске. Многие были в предвкушении встречи с кумирами, однако едва выступление началось, как в одном из световых приборов произошло замыкание. Как вспомнил музыкант, на сцене неожиданно добавились опасные спецэффекты: дым, искры и пламя.

Горбашов отметил, что из-за пожара пришлось прервать концерт. Однако сделать это пришлось осторожно.

«Надо было оставаться со зрителями, и я стал комментировать в микрофон происходящее: у нас все хорошо, сейчас придут бесстрашные пожарные с большим огнетушителем и потушат огонь... Понадобилось какое-то время, чтобы опустить трапецию с осветительными приборами, обесточить ее и залить горящий прибор пеной», — заявил лидер «Миража».

Горбашову удалось удержать внимание толпы и не создать панику на фоне небольшого пожара. Беды удалось избежать, а некоторые зрители даже записали произошедшее на камеру, не поддавшись тревоге.

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