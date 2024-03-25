Певец Энцо Гинацци, выступающий под псевдонимом Pupo, не сможет провести концерт в Бельгии. Артисту отказали, так как 15 марта он развлекал слушателей в Кремлевском дворце, пишет издание La Libre.

Pupo выступал в дуэте с российскими артистами, пел свои хиты и песни легенды Тото Кутуньо, умершего в 2023 году. Концерт отгремел в государственном Кремлевском дворце. В Бельгии учли эти сведения и сорвали выступление Pupo еще до начала.

При этом певца изначально ждали на фестивале «Итальянские дни» в Блени. Мероприятие запланировано в даты с 31 мая по 2 июня. Но Pupo, как пояснили организаторы, «не соответствует ценностям торжества». В СМИ считают, что Бельгия не поддерживает пророссийские настроения, которые есть у Pupo.

Ранее сообщалось, что Дания отправит Украине только часть из ранее обещанных истребителей F-16.