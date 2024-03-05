Концерт «Музыка в цехах» состоялся на заводе в Челябинске

Концерт «Музыка в цехах» прошел в Челябинске. Это творческий проект телеканала RU.TV и Юрия Киселева («Русская медиагруппа»), которым поддерживают работников ключевых предприятий.

В Челябинске провели концерт для работников Челябинского тракторного завода, который производит важную технику и оборудование для нужд фронта. Перед тружениками тыла выступили Согдиана, Роман Архипов, IVAN и юные участники творческих коллективов. Мероприятие подарило заводчанам заряд энергии и бурю эмоций.

«Зрители здесь – это настоящие герои. Это люди, которые трудятся в тылу, но они плечом к плечу с нашими бойцами, снабжают их припасами. И такие концерты очень важны! Переключиться с работы, отдохнуть, расслабиться — это важно», — отметил зритель Роман Архипов.

Агитбригады «Русского Радио» также проводят концерты непосредственно перед бойцами в качестве моральной поддержки. Часто вместе с этим передается гуманитарная помощь.

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