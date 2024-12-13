Концерт SHAMAN в Подмосковье посетили его поклонники из Евросоюза

На концерте певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, присутствовали 12 граждан Словакии. Они специально прилетели в Россию, чтобы услышать солиста вживую. Об этом сообщило издание «REGIONS».

Концерт SHAMAN в подмосковном Реутове проходил в деловом комплексе «Мир». На нем присутствовало большое количество людей. Как оказалось, далеко не все из них были россияне. Чтобы услышать своего кумира вживую, в РФ прилетели из Словакии 12 его поклонников. Никто из них не остался разочарован концертом.

«Я очень люблю Россию. Ярослав уникален, и я искренне рад возможности встретиться с ним и посетить его концерт», — указал житель Словакии по имени Роберт.

Словацкие фанаты исполнителя привезли с собой подарки. SHAMAN, в свою очередь, поблагодарил их за теплые слова и отношение. Он сфотографировался с ними и раздал автографы.

Ранее сообщалось, что Ярослав Дронов попал в неприятную ситуацию во время вручения музыкальной премии «Песня года». Во время его выступления рабочие сцены не рассчитали мощность фейерверка, и искры посыпались прямо в сторону солиста. SHAMAN допел песню, и только после этого покинул место выступления.