Концерты Киркорова подешевели на 4,5 миллиона рублей после скандальной вечеринки

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров извинился, направил деньги на благотворительность и попросил прощения у всех, кого задело его участие в полуголой вакханалии в Москве в период СВО. Однако это не уберегло его от существенного снижения гонораров, пишет издание «Утро.ру» .

Эпатажный исполнитель раньше славился дорогим райдером, но после скандала из-за вечеринки Ивлеевой ему пришлось поумерить свои аппетиты. Теперь звезда смиряется с тем, что ему придется какое-то время сделать акцент на частных заказах. При этом он предоставляет скидки на подтанцовку и позволяет выбрать клиенту песни. Множество послаблений, которых Киркоров раньше не делал.

Финансовые проблемы Киркорова растут как снежный ком. Его долг составил 8 млн рублей после проверки налоговой. Теперь и концерты стали дешевле. По данным из Сети, стоимость концертов звезды упала на 4,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что втянутая в скандал Лолита Милявская нашла новое занятие и ответила хейтерам.