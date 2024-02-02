Лолита Милявская ответила «вредящим ее психике» хейтерам

Певица Лолита Милявская оскандалилась вместе со своими коллегами в московском клубе, после чего началась череда отмен ее концертов. Артистка не отчаялась, а переключилась на интересное занятие. Как пишет портал «Дни.ру» , даже после этого певицу достали хейтеры.

Лолита Милявская приносила извинения за участие в развратной тусовке, но это не уберегло ее от скандала и дальнейших проблем с гастрольным графиком. Певица еще надеется на то, что ситуация сбавит обороты, а пока занялась ремонтом своего дома. Особенно Милявскую стали увлекать потолки, которые она красит почти без отдыха.

Недавно певица показала свои покупки из строительного магазина. Товары она сгребла в охапку и объявила, что скоро вернется к увлекательному занятию. При этом артистка пошутила, что в свои 60 она одинокая и пожилая пенсионерка.

«Ждем новый потолок, и я жду критиков, как всегда – вот это плохо, а вот это неполезно для психики... Полезно трудиться!», — дала совет хейтерам Лолита.

Как видно по видео артистки, она уже обновила туалет, а дальше ее ждет применение красок, валиков, шаблонов с узорами и многое другое.

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