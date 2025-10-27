Концерты российского артиста Акмаля отменили в Казахстане на фоне скандала с символикой

В Казахстане сорвался концертный тур российского певца Акмаля Ходжаниязова. Причиной послужил публичный скандал, связанный с его высказыванием о сине-желтом пакете, которое многие жители страны восприняли как оскорбление национального флага.

Инцидент произошел 23 октября во время выступления артиста в Петропавловске. Получив от поклонницы подарок в пакете соответствующих цветов, певец вернул ей упаковку, заявив, что эти цвета ему не нравятся, и посоветовал ее сжечь. Эта фраза вызвала волну возмущения в обществе, так как синий и желтый являются цветами государственного флага Казахстана.

Последствия не заставили себя ждать. Уже 25 октября запланированный концерт Акмаля в Костанае не состоялся. По официальной версии, представленной пресс-службой местного акимата, в здании областной филармонии произошло отключение электроэнергии.

При этом подчеркивалось, что свет отключился только в филармонии, в то время как все остальные жилые и коммерческие объекты города работали в штатном режиме. Информацию об отменах подтвердил и сам певец в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Егор Крид на сцене получил урок русского языка от девочки из Подмосковья.