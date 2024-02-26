Контузия и осколочное ранение: дети пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Среди пострадавших есть местные школьники.

Украинская армия устроила очередной обстрел региона. В этот раз под атаку попало поселение Шебекинского городского округа. По словам Гладкова, в результате украинской агрессии пострадали два мальчика. Их ранения можно оценить как тяжелые.

«Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших — это мальчики 10 и 11 лет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Один несовершеннолетний получил осколочное ранение ноги. Второй в контузии. Всем пострадавшим сейчас оказывают помощь в больнице.

Также атака ВСУ привела к разрушениям. На данный момент известно, что у одного их домов в три этажа частично выбиты окна. Также был серьезно поврежден один автомобиль.

Ранее сообщалось о действиях России под Купянском. Об этом общественности поведали в США.