Согласно данным американского издания Military Watch Magazine, высокоточные удары России по позициям Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе Купянска были нанесены с использованием новой тактики ведения боевых действий.

Издание сообщает, что российские военные летчики использовали планирующие бомбы для нанесения ударов по противнику.

Пилоты и техника подвергается опасности от противовоздушной обороны противника. Однако, как отмечает издание, использование планирующих бомб позволяет снизить этот риск, так как они могут быть сброшены с более высоких высот и точно наведены на цель благодаря своей системе наведения.

Планирующие бомбы представляют собой современное оружие, способное доставлять удары с высокой точностью, что делает их эффективным средством ведения воздушных операций, отмечает издание.

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