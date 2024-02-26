В США рассказали о том, как Россия эффективно действовала под Купянском
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Согласно данным американского издания Military Watch Magazine, высокоточные удары России по позициям Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе Купянска были нанесены с использованием новой тактики ведения боевых действий.
Издание сообщает, что российские военные летчики использовали планирующие бомбы для нанесения ударов по противнику.
Пилоты и техника подвергается опасности от противовоздушной обороны противника. Однако, как отмечает издание, использование планирующих бомб позволяет снизить этот риск, так как они могут быть сброшены с более высоких высот и точно наведены на цель благодаря своей системе наведения.
Планирующие бомбы представляют собой современное оружие, способное доставлять удары с высокой точностью, что делает их эффективным средством ведения воздушных операций, отмечает издание.
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